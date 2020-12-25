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В Японии обнаружили новый штамм COVID 

Вероника Полынина 1 час назад
В Японии обнаружили новый штамм COVID
Фото: Reuters
В Японии выявили заражение новым штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура, передает ТАСС.
По словам Тамуры, заражение новым видом коронавируса подтверждено у пяти пациентов.
24 декабря Япония закрыла границы с Великобританией, где был обнаружен и получил массовое распространение новый штамм коронавируса.
Как сообщал «Рамблер», в середине декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об обнаружении в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот вариант вируса по крайней мере на 50% более заразен, чем распространяющийся ранее коронавирус. Кроме того, заражению им более подвержены дети. Информации о том, что «британская» мутация более опасна, пока не подтверждалась.
Из-за резкого роста числа заболевших в Великобритании ряд стран приостановил пассажирское авиасообщение с королевством, в том числе Россия, Германия, Норвегия, Чили, Колумбия, Швеция, Румыния, Дания, Швейцария, Израиль, Турция, Саудовская Аравия, Португалия, Бельгия, Грузия, Литва, Италия, Австрия, Франция, Болгария, Нидерланды, Чехия, Эстония, Латвия, Хорватия, Финляндия, Марокко, Канада и Аргентина.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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