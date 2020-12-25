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СМИ: в Британии выявили вспышку COVID-19 в крупнейшей лаборатории 

РИА Новости 30 минут назад
В Британии выявили вспышку COVID в крупнейшей лаборатории
Фото: © AP Photo / Frank Augstein
В крупнейшей британской лаборатории, которая проводит тесты на COVID-19, выявили вспышку коронавирусной инфекции, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванного сотрудника учреждения.
Случаи заражения зафиксировали в трех из четырех групп ученых, работающих в Milton Keynes Lighthouse Laboratory в городе Милтон-Кинс. Кроме того, вирус обнаружили у административного персонала и работников складских помещений.
Точное число зараженных неизвестно, но, по данным издания, около 20 из 70 сотрудников лаборатории были вынуждены уйти на изоляцию.
Как сообщил источник, в учреждении неоднократно нарушались правила безопасности. По его словам, это происходило из-за того, что лаборатории нужно было достичь целевых показателей и проводить 70 тысяч тестов в день. Во вторник, по его словам, специалисты смогли изучить только 47 тысяч проб.
Официальный представитель Национальной системы здравоохранения Англии (NHS) заявил, что в ведомстве известно о вспышке коронавируса в лаборатории. При этом он подчеркнул, что в учреждении соблюдались все директивы по обеспечению безопасности.
По данным ВОЗ, Соединенное Королевство находится на шестой строчке по числу инфицированных. Там зарегистрировали 2,1 миллиона случаев, почти 70 тысяч человек умерли. Недавно на острове нашли новый штамм SARS-CoV-2. По предварительным данным, он на 70% заразней обычного. Многие страны, в том числе Россия, приостановили транспортное сообщение с Великобританией.
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В мире , Sky News , Милтон-Кинс , Соединенное Королевство , Великобритания
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