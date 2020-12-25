Зеленский пообещал мобилизацию всех украинцев в случае войны Россией 

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что готов воевать в случае "нападения" России со стороны Крыма.
"Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. В противном случае будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины", — заявил украинский лидер.
По его словам, ситуация будет очень тяжелой для населения Украины.
Он также предположил, что в России это прекрасно понимают.