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Москва

СМИ: в Японии выявили новый штамм коронавируса у вернувшихся из Великобритании 

ТАСС 31 минуту назад
Власти Японии выявили новый штамм коронавируса из Британии
Фото: Reuters
Власти Японии выявили заражение новым штаммом коронавируса у двоих человек, которые вернулись в страну из Великобритании. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.
23 декабря генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что правительство Японии с 24 декабря приостанавливает въезд иностранцев из Великобритании в рамках поездок, обеспеченных принимающей стороной.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов.
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В мире , Кацунобу Като , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ
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