На Украине сочли «бредом» слова Зеленского о войне с Россией

"Даже по официальным опросам на Украине ее жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России.

В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну с Россией", — подчеркнул эксперт.

Охрипенко добавил, что "мода на войну" на Украине уже прошла, и назвал слова главы государства "бредом". Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности воевать в случае "нападения" России со стороны Крыма. Он отметил, что в таком случае будут мобилизованы все граждане: и мужчины, и женщины.