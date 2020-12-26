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На Украине сочли «бредом» слова Зеленского о мобилизации на войну с Россией 

Газета.Ru и ещё 11 38 минут назад
На Украине сочли «бредом» слова Зеленского о войне с Россией
Фото: © РИА Новости, Алексей Витвицкий
Для граждан Украины идея войны с Россией абсурдны, слова президента страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации являются "пустой риторикой", заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН.

"Даже по официальным опросам на Украине ее жители плохо относятся к российским властям, но не к самим гражданам России.

В этой ситуации я не представляю, как Зеленский сможет мобилизовать жителей Украины на войну с Россией", — подчеркнул эксперт.

Охрипенко добавил, что "мода на войну" на Украине уже прошла, и назвал слова главы государства "бредом". Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности воевать в случае "нападения" России со стороны Крыма. Он отметил, что в таком случае будут мобилизованы все граждане: и мужчины, и женщины.
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В мире , Украина , Александр Охрименко , Владимир Зеленский , Республика Крым
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