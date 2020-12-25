СМИ: Израиль развернул пассажирский самолет ради ракетной атаки 

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что от Boeing израильской авиакомпании El Al потребовали изменить маршрут перед ракетной атакой Израиля по Сирии.
Канал утверждает, что пилоты пассажирского Boeing 787, летевшего из Шанхая в Тель-Авив, развернули самолет по требованию диспетчеров.
Сразу после атаки было закрыто воздушное пространство над Голанскими высотами в ожидании ответного обстрела, подчеркнул «Военный обозреватель».
Как сообщал «Рамблер», 25 декабря Сирия объявила об отраженной атаке Израиля в провинции Хама.
В Минобороны страны заявили, что средствам сирийской ПВО удалось сбить большую часть ракет, выпущенных израильскими военными. По версии сирийских властей, объектом атаки был научно-исследовательский центр в районе города Масьяф.