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Москва

СМИ: Израиль развернул пассажирский самолет ради ракетной атаки 

Мария Иванова 1 час назад
СМИ: Израиль развернул пассажирский самолет ради ракетной атаки
Фото: Reuters
Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что от Boeing израильской авиакомпании El Al потребовали изменить маршрут перед ракетной атакой Израиля по Сирии.
Канал утверждает, что пилоты пассажирского Boeing 787, летевшего из Шанхая в Тель-Авив, развернули самолет по требованию диспетчеров.
Сразу после атаки было закрыто воздушное пространство над Голанскими высотами в ожидании ответного обстрела, подчеркнул «Военный обозреватель».
Как сообщал «Рамблер», 25 декабря Сирия объявила об отраженной атаке Израиля в провинции Хама.
В Минобороны страны заявили, что средствам сирийской ПВО удалось сбить большую часть ракет, выпущенных израильскими военными. По версии сирийских властей, объектом атаки был научно-исследовательский центр в районе города Масьяф.
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В мире , Министерство обороны , Boeing
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