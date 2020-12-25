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Туск в рождественском поздравлении напомнил о протестах в Белоруссии 

ИА Regnum 1 час назад
Туск в рождественском поздравлении напомнил о протестах в Белоруссии
Фото: Reuters
24 декабря экс-премьер-министр Польши, а ныне глава Европейской народной партии и депутат Европарламента Дональд Туск на своей странице в Twitter поздравил всех с наступающими праздниками на английском, белорусском и польском языках.

«Я желаю всем здоровья, сил, счастья и преодоления трудностей в этот сложный период, а также призываю вспомнить всех белорусов, которые пострадали в рамках борьбы за свободу и честные выборы», — говорится в сообщении на белорусском и английском языках.

Любопытно, что часть поздравления на польском языке имеет другое содержание. В ней экс-премьер-министр Польши указывает следующее: «Я желаю всем как можно скорейшей вакцинации. И пусть она защитит нас не только от коронавируса, но и от других болезней, с которыми мы столкнулись в 2020 году: лжи, гнева и презрения».
Дональд Туск в текущем году вступил в резкий конфликт с правительством Польши. В частности, он был категорически не согласен с решением Конституционного суда республики об ужесточении запрета на аборт, а также занял сторону Брюсселя в конфликте Польши и Еврокомиссии по поводу бюджета ЕС на 2021−2027 годы.
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В мире , Дональд Туск , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Польша
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