Туск в рождественском поздравлении напомнил о протестах в Белоруссии 

24 декабря экс-премьер-министр Польши , а ныне глава Европейской народной партии и депутат Европарламента Дональд Туск на своей странице в Twitter поздравил всех с наступающими праздниками на английском, белорусском и польском языках.

«Я желаю всем здоровья, сил, счастья и преодоления трудностей в этот сложный период, а также призываю вспомнить всех белорусов, которые пострадали в рамках борьбы за свободу и честные выборы», — говорится в сообщении на белорусском и английском языках.

Любопытно, что часть поздравления на польском языке имеет другое содержание. В ней экс-премьер-министр Польши указывает следующее: «Я желаю всем как можно скорейшей вакцинации. И пусть она защитит нас не только от коронавируса, но и от других болезней, с которыми мы столкнулись в 2020 году: лжи, гнева и презрения».