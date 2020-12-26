В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН

"Генеральный секретарь глубоко осуждает сегодняшнюю атаку неидентифицированных вооруженных повстанцев на военные силы ЦАР и миссию ООН в стране, произошедшую в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и еще два получили ранения", — информировал он.