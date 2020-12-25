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В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Британии выявили более 32 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Фото: Reuters
Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 32 725, умерли 570 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был выявлен у 39 036 человек, скончались 574 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 221 312 человек, умерли 70 195 заболевших.
С 20 декабря Лондон и юго-восток страны перешли в режим локдауна из-за быстрого распространения более заразного вида коронавируса. С 26 декабря ограничения в связи с быстрым распространением COVID-19 начнут действовать в большем количестве регионов страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , Лондон , Великобритания
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