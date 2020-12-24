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Москва

Украина захотела помешать проекту по решению водной проблемы Крыма 

Вероника Полынина 1 час назад
Киев пообещал помешать Крыму решить проблему нехватки воды
Фото: РИА Новости
Украина намерена препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Кулеба обратил внимание на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о привлечении большой международной компании в качестве подрядчика для строительства опреснителей на полуострове.
Министр отметил, что после этого заявления в Киеве «сразу начали работу», чтобы «препятствовать реализовать этот проект».
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Киеве «зря радуются» засухе в Крыму, потому что справиться с водной блокадой властям вполне по силам, по аналогии с тем, как были решены транспортная, продовольственная, энергетическая и дипломатическая проблемы на полуострове.
Напомним, проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.
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В мире , Сергей Аксенов , Дмитрий Кулеба , МИД , РИА Новости
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