Киев пообещал помешать Крыму решить проблему нехватки воды

Кулеба обратил внимание на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о привлечении большой международной компании в качестве подрядчика для строительства опреснителей на полуострове.

Министр отметил, что после этого заявления в Киеве «сразу начали работу», чтобы «препятствовать реализовать этот проект».

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Киеве «зря радуются» засухе в Крыму, потому что справиться с водной блокадой властям вполне по силам, по аналогии с тем, как были решены транспортная, продовольственная, энергетическая и дипломатическая проблемы на полуострове.

Напомним, проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.