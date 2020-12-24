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Москва

Многомиллиардные иски: как политиков пытаются наказать за пандемию 

Газета.Ru 5 минут назад
Родственники жертв COVID-19 требуют компенсацию от властей в Европе
Фото: Reuters
Граждане Италии, Франции, Бразилии и Испании подают в суд на власти своих стран из-за пандемии коронавируса — по их мнению, те не смогли оперативно отреагировать на эпидемиологическую угрозу и принять достаточные меры, чтобы уберечь людей. В США тем временем люди пытаются судиться с Китаем, обвиняя страну в том, что она не сдержала эпидемию, и ВОЗ, которая якобы несвоевременно предоставляла информацию об инфекции.
Семьи итальянцев, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, требуют компенсацию у правительства. Они считают, что власти страны не смогли оперативно отреагировать на эпидемиологическую угрозу в феврале 2020 года, когда в регионе Ломбардия была зафиксирована первая вспышка инфекции, пишет агентство Reuters.
По мнению родственников, правительство не приняло достаточно серьезных мер, которые могли бы уберечь людей. Иск подали около 500 человек — в среднем каждый из истцов требует компенсации в размере €259 тыс. (около 24 млн рублей). Всего активисты запросили у властей 100 млн евро (около 9,2 млрд рублей). Ответчиками в деле выступают премьер-министр страны Джузеппе Конте, глава Минздрава Роберто Сперанца и губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана. Свой иск итальянцы называют «рождественским подарком для тех, кто не сделал того, что требовалось».
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Ранее, весной 2020 года, активисты и правозащитники уже обращались в итальянскую прокуратуру с просьбой привлечь чиновников к уголовной ответственности. Тогда Джузеппе Конте даже вызвали на допрос, но дело так и не завели.
Между тем схожие иски предъявляют и в других странах, затронутых пандемией. Так, в сентябре 2020 года группа переболевших коронавирусом и родственники пациентов подали иск против премьер-министра Франции Жана Кастекса, обвинив его в неудачной политике борьбы с пандемией COVID-19, передавало агентство Associated Press.
Согласно иску, действия премьера «создали угрозу для общественной безопасности». Иск был подан в суд, расследующий преступления госчиновников, от лица юриста Фабриса Ди Визио, представляющего интересы истцов.
Истцы, в частности, задались вопросом, почему власти не одобрили более быстрые тесты на выявление коронавируса по образцу слюны, отдав предпочтение тестам с назальными образцами. Власти в свою очередь подчеркивали, что тесты с назальным мазком более точны.
Также истцы удивились, что власти обязали граждан носить маски снаружи летом, но не требовали того же в офисах до 1 сентября, хотя закрытые помещения, по мнению ученых, более опасны в плане распространения вируса.
В случае признания Кастекса виновным ему могло грозить до двух лет лишения свободы и штраф в размере €30 тыс. Однако в декабре 2020 года Европейский суд по правам человека отклонил жалобу.
В ЕСПЧ пояснил, что заявители «не могут жаловаться на положения внутреннего законодательства, внутреннюю практику или публичные акты только потому, что они, как представляется, противоречат Европейской конвенции по правам человека».
Между тем в июле 2020 года Бразильские профсоюзы подали иск против президента Жаира Болсонару в Международный уголовный суд в Гааге. Они обвиняли главу государства в нарушениях прав человека во время пандемии COVID-19, писало издание Estado de São Paulo.
По их мнению, власти не выполняли меры по защите населения от распространения инфекции и тем самым осознанно поставили под угрозу жизни сограждан, включая медиков, следует из искового заявления. К гражданам тогда присоединились более сотни представителей католической церкви Бразилии, которые также осудили антикоронавирусную политику властей.
Отметим, что Жаир Болсонару неоднократно отрицал серьезность заболевания и называл COVID-19 «легким гриппом». Позднее инфекцию обнаружили и у него, после чего контроль за распространением инфекции усилился.
За несколько месяцев до этого группа адвокатов подала иск и против правительства Испании из-за недовольства людей действиями по борьбе с пандемией.
Как сообщала корпорация RTVE, юристы представляли интересы примерно 3,2 тыс. родственников скончавшихся из-за коронавируса. Люди обвиняли премьер-министра Педро Санчеса и 22 членов кабмина в причинении смерти по неосторожности.
В иске говорилось о «безответственном и небрежном бездействии» властей во время кризиса, которое привело к «пока еще не установленному» числу смертей. В частности, истцы указывали на то, что в стране не были отменены мартовские митинги и свободно проводились манифестации.
После волны исков к властям разных государств от граждан, в Европейском суде по правам человека разъяснили, что согласно общепризнанной конвенции не допускаются обращения, состоящие из абстрактных утверждений о нарушении государством своих обязательств.
ЕСПЧ также подчеркивает, что Конвенция не предусматривает подачи actio popularis (жалобы от неопределенного круга лиц) в целях обжалования положений внутригосударственного права просто потому, что заявитель, не находясь под прямым воздействием такого положения, полагает, что оно противоречит Конвенции.
При этом в постановлении отмечалось, что, если заявителю когда-либо будет отказано в помощи или уходе в контексте общих мер по охране здоровья, то он имеет возможность обжаловать действия органов власти на национальном уровне.
Жители США в свою очередь решили бороться в суде с политикой ВОЗ — организация, по их мнению, несвоевременно предоставляла информацию о COVID-19, что привело к многочисленным смертям, передавало издание Independent.
Согласно иску, ВОЗ допустила грубую халатность. Истцы требуют возмещения ущерба для 756 тыс. граждан — подписантов коллективного иска.
Кроме того, десятки американцев и несколько компаний в США весной 2020 года пытались подать в суд на Китай за распространение коронавируса. Власти КНР якобы не сделали достаточно для первоначального устранения вируса, пытались скрыть то, что происходило в Ухане. Однако это было бесполезно — в законодательстве США имеется пункт, согласно которому иностранные правительства не могут быть привлечены к ответственности на территории штатов.
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В мире , Статьи , Педро Санчес , ЕСПЧ , Минздрав РФ , Католическая церковь , ВОЗ , Associated Press , Reuters
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