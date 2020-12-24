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Москва

СМИ сообщили о планах Байдена сократить расходы на ядерные вооружения 

РИА Новости 1 час назад
Байден сократит расходы на ядерные вооружения
Фото: Reuters
Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных сил с расчетом на сокращение финансирования и уменьшения его роли в стратегии Пентагона, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших чиновников.
По словам источников издания, администрация Байдена, вероятно, пересмотрит решение Пентагона о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. Ее стоимость с учетом боеголовки оценивается в более чем 100 миллиардов долларов.

"Мы должны модернизировать наши силы сдерживания… Но мы не можем потрать ту сумму денег, которая сейчас выделена", — заявил один бывший чиновник.

Как отметили собеседники газеты, сужение роли ядерного оружия потребует усиления потенциала обычных вооружений.
Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Действующий президент Дональд Трамп поражение до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Пентагон , Wall Street Journal
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