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Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции республики в ЕС и НАТО 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Грузия приняла резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО
Фото: ТАСС
Парламент Грузии в пятницу единогласно поддержал проект резолюции о стремлении республики вступить в Евросоюз и НАТО. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", — говорится в тексте резолюции.

Безальтернативным приоритетом Грузии во внешней политике также является полноправное членство в ЕС. Кроме того, в резолюции отмечается, что республика выступает за исключительно мирное урегулирование конфликтов.
В октябре исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что республика в 2024 году подаст заявку на полноправное членство в ЕС. Это стало главным предвыборным обещанием властей.
Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время важнейшей задачей внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии.
С 2009 года Грузия является участником программы ЕС "Восточное партнерство", направленной на развитие регионального сотрудничества с бывшими республиками СССР. В 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей торговле. В 2017 году граждане Грузии получили право посещать без виз страны, входящие в Шенгенскую зону.
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В мире , Ираклий Кобахидзе , Эдуард Шеварднадзе , Михаил Саакашвили , ЕС , НАТО , Азербайджан , Армения , Грузия , Тбилиси , Турция
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