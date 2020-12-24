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Москва

Армения вошла в тройку стран, где больше всего любят Россию 

ТАСС 36 минут назад
Таджикистан возглавил список стран, где больше всего любят Россию
Фото: ТАСС
Россотрудничество подвело итоги опроса "В каких странах любят Россию больше всего?", согласно которым Армения вошла в тройку лидеров. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе российского центра науки и культуры в Ереване.

"Благодарим всех, кто участвовал в конкурсе. Первое место в конкурсе завоевал Таджикистан, следом Сербия, а тройку самых любящих Россию стран замкнула Армения", — сообщил собеседник агентства.

Среди других наиболее тепло относящихся к России стран оказались Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сирия, Украина, Болгария и Китай.
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В мире , Социология , ИТАР-ТАСС , Армения , Болгария , Ереван , Кыргызстан , Китай , Молдова , Сербия , Сирия , Таджикистан
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