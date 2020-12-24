Таджикистан возглавил список стран, где больше всего любят Россию

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Среди других наиболее тепло относящихся к России стран оказались Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сирия, Украина, Болгария и Китай.

"Благодарим всех, кто участвовал в конкурсе. Первое место в конкурсе завоевал Таджикистан, следом Сербия, а тройку самых любящих Россию стран замкнула Армения", — сообщил собеседник агентства.

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