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Москва

В Ереване протестующие атаковали правительственный кортеж 

Павел Тиунов 27 минут назад
Участники акций протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались атаковать колонну правительственных автомобилей, сообщает Ruptly. В результате митингующие столкнулись с жесткой реакцией силовиков.
На опубликованном изданием видео запечатлена площадь у здания армянского правительства. Сотни протестующих пытаются заблокировать проезд нескольким автомобилям с правительственными номерами. В машины летят бутылки, митингующие, кому удалось приблизиться к автомобилям, пинают их ногами.
В результате силовики оттеснили толпу агрессивно настроенных людей. Некоторых, заломив им руки за спину, полицейские увели в автозаки. По подсчетам журналистов, были задержаны 69 митингующих. Акции протеста продолжаются.
Митинги в Ереване не утихают из-за мирного соглашения между Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. При посредничестве в лице президента России Владимира Путина политики договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения вернула под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отошли районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году. После того, как в Ереване стало известно о подписании мирного соглашения. Сотни людей вышли к зданию правительства страны. Они назвали подписанное соглашение «капитуляцией».
Позже протестующие ворвались в здание кабмина и начали его громить с требованиями выдать им премьер-министра. Первые акции протеста произошли 10 ноября. Люди, которых организовывают оппозиционные партии «Дашнакцутюн», «Отечество» и «Процветающая Армения», выходят на улицы с требованием уволить Никола Пашиняна.
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Комментарии
В мире , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин
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