В ДНР заявили о побеге украинских контрактников 

Власти ДНР заявили, что около 20 процентов контрактников украинской десятой горно-штурмовой бригады отказались воевать в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Народной милиции ДНР.

В ДНР заявили, что десятой бригадой Киев решил заменить 36-ю бригаду, в которой «стремительно растут небоевые потери», связанные с злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Ополченцы утверждают, что с десятой бригадой тоже не все в порядке.

«По имеющимся сведениям, данное бандформирование в настоящее время из-за низкой укомплектованности не способно выполнять боевые задачи», — заявили они.

По данным ДНР, численность бригады не превышает 70 процентов от ее штата, причем 15 процентов личного состава находятся в коронавирусных госпиталях, десять процентов — в отпусках, а более 20 процентов контрактников отказались воевать в Донбассе.

Как писал «Рамблер», 22 июля 2020 года члены Трехсторонней контактной группы (ТКГ) договорились о полном прекращении огня в Донбассе. С 27 июля и до полного завершения конфликта в регионе будут действовать дополнительные меры для соблюдения перемирия. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях и нарушениях новых договоренностей.