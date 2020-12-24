В Киеве заявили об ухудшении отношений с Китаем из-за США 

«К сожалению, Украина все больше действует в русле политики Европейского союза и США, невзирая на то, что это приносит ущерб национальным интересам и национальной экономике. Так было по отношению к России, затем — к Белоруссии, теперь это происходит в отношениях с Китаем», — констатировал директор Украинского института политики Руслан Бортник.