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В Киеве заявили об ухудшении отношений с Китаем из-за США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Киеве заявили об ухудшении отношений с Китаем из-за США
Фото: РИА Новости

«Отказ от сотрудничества с Китаем — это не что иное, как бездумное и примитивное желание некоторых украинских чиновников выслужиться перед Америкой в ущерб интересам своей страны», — заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя обещание МИД Украины избавиться от оборудования Huawei по настоятельной рекомендации Госдепа США.

«К сожалению, Украина все больше действует в русле политики Европейского союза и США, невзирая на то, что это приносит ущерб национальным интересам и национальной экономике. Так было по отношению к России, затем — к Белоруссии, теперь это происходит в отношениях с Китаем», — констатировал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Бортник подчеркнул, что подобные действия в адрес китайской компании Huawei могут нанести серьезный урон украинско-китайским отношениям. «КНР является главным торговым партнером Украины, потенциальный товарооборот между странами можно оценить в несколько десятков миллиардов долларов. Безусловно, это негативно скажется на украинской экономике — вспомним, как Китай фактически ввел эмбарго на товары из Австралии после похожих выпадов с ее стороны», — отметил он.

«Отказ от выгодного сотрудничества с Китаем, подыгрывание США во многих других сферах — это не что иное, как бездумное, примитивное желание некоторых украинских чиновников выслужиться перед Америкой в ущерб интересам своей страны», — заключил Бортник.

Накануне украинский МИД обещал Госдепу США «убрать все оборудование Huawei со своих зданий». Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Кейт Крач. В сообщении говорится, что такого же «примера придерживались и несколько других правительственных учреждений». Крач указал, что Киев недавно отказался сотрудничать с китайской компанией в проекте создания «умного города», выбрав вместо Huawei американскую компанию Cisco, и похвалил украинские власти за «мудрые решения».
Днем ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что его страна присоединилась к американской инициативе «Чистая сеть» по защите конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности, передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Huawei на Украине обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метро. Технологии Huawei позволяют сразу трем мобильным операторам использовать одну базовую станцию в столичной подземке. США внесли Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Они вынуждают другие страны отказываться от китайских сетей 5G. Глава Госдепа Майкл Помпео заявлял, что США уговорили «многие страны отказаться от угрозы со стороны китайской Huawei».
Возможный конфликт с Пекином из-за Huawei — это не единственная точка напряжения в отношениях Украины и Китая.
В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич», но уже в конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. А в декабре стало известно, что инвесторы украинской компании «Мотор Cич» из Китая наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о борьбе Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Комментарии 3
В мире , Майкл Помпео , Денис Шмыгаль , Руслан Бортник , Александр Ярославский , Эрик Принс , МИД , ЕС , Cisco , Мотор Сич , Правительство Украины , Госдеп США , Антимонопольный комитет Украины , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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