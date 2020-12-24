Лукашенко выступил на благотворительном празднике для детей

Образцом нации назвал Александра Лукашенко белорусов, "которые дарят свою доброту и теплоту всем нуждающимся". А государство, подтвердил он, сделает все, чтобы дети жили в красивой и безопасной стране. Об этом президент заявил в четверг на благотворительном новогоднем празднике для детей в рамках акции "Наши дети", сообщает пресс-служба главы государства.

Не скрывая своего особого эмоционального настроя, Лукашенко признался, что этот день любимый и волнительный для него. Отметив, что каждый год на зимние торжества во Дворец Республики приглашаются новые лица, глава Беларуси подчеркнул, что это всегда мальчишки и девчонки, которые достигли успехов в учебе, творчестве и спорте, дети, нуждающиеся в особом внимании, заботе и доброте. Но, "что нас объединяет в этом зале — все мы с вами ждем чуда", — заявил он.

Вместе с юным поколением на праздник пришли и их воспитатели и учителя. И это, констатировал президент, лишь маленькая частичка ребят и педагогов, живущих в стране. "Давайте вместе с вами направим привет тем, кто не смог попасть в этот зал, пожелаем им как минимум удачи в наступающем году", — предложил Лукашенко. Отдельные слова благодарности он передал большой команде организаторов торжества.

"Давайте поблагодарим тех, кто участвует в акции "Наши дети". Уважаемые взрослые, предприниматели и бизнесмены, просто люди доброй воли, позвольте мне от имени белорусского народа в очередной раз поблагодарить вас за ту доброту, которые вы дарите в эти дни всем тем, кто нуждается в помощи и теплоте. Это действительно образец и показатель нашей нации, доброй, толерантной и очень перспективной", — заявил белорусский руководитель.

Он пожелал ребятам, чтобы они любили своих родных и близких, друзей, учителей и воспитателей, которые каждый день, возможно, и каждую ночь, думают о них. "Это самые добрые люди на земле. И помните: волшебный мир — это прежде всего любовь и доброта. Если вы будете другим дарить их, вы всегда будете любимы и получите ту же доброту в ответ", — резюмировал Лукашенко.

На представление во Дворец Республики по традиции пригласили детей-сирот, воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей, воспитанников кадетских училищ, ребят из семей военнослужащих, победителей конкурсов и соревнований, а также детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщают новостные порталы.