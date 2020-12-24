У Макрона прошли симптомы коронавируса 

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У французского президента Эммануэля Макрона больше не проявляются симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, его самочувствие улучшилось, сообщили в Елисейском дворце.

«Президент республики на сегодняшний день больше не проявляет симптомов COVID-19», — приводит пресс-релиз телеканал BFMTV.

В Елисейском дворце уточнили, что «в соответствии с действующим протоколом» Макрон может закончить карантин через семь дней.