Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

У Макрона прошли симптомы коронавируса 

RT на русском 1 час назад
У Макрона прошли симптомы коронавируса
Фото: Reuters
У французского президента Эммануэля Макрона больше не проявляются симптомы коронавирусной инфекции COVID-19, его самочувствие улучшилось, сообщили в Елисейском дворце.

«Президент республики на сегодняшний день больше не проявляет симптомов COVID-19», — приводит пресс-релиз телеканал BFMTV.

В Елисейском дворце уточнили, что «в соответствии с действующим протоколом» Макрон может закончить карантин через семь дней.
Ранее сообщалось, что состояние здоровья Макрона остаётся стабильным.
В Париже уточнили, что глава государства проходит регулярные обследования, результаты которых «достаточно обнадёживающие».
17 декабря тест Макрона на COVID-19 показал положительный результат. Он ушёл на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно из резиденции в Версале.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
RT на русском: последние новости
Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса Трамп помиловал экс-главу штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна Трамп помиловал экс-главу штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна В Израиле вводят ограничения на дни рождественских праздников В Израиле вводят ограничения на дни рождественских праздников
В мире , Эммануэль Макрон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
00:56
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение