Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване

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Во время массовой акции протеста в Ереване начались столкновения митингующих с силовиками у здания правительства. Сегодня утром оно было оцеплено сотрудниками подразделений МВД

Видео с места событий публикует Telegram-канал Mash. По данным источника, есть пострадавшие.

Напомним, протесты в армянской столице начались после подписания главами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабах. Участники акций призывают премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку.