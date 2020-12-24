Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване

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Столкновения протестующих с силовиками в Ереване попали на видео 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
Во время массовой акции протеста в Ереване начались столкновения митингующих с силовиками у здания правительства. Сегодня утром оно было оцеплено сотрудниками подразделений МВД.
Видео с места событий публикует Telegram-канал Mash. По данным источника, есть пострадавшие.
Напомним, протесты в армянской столице начались после подписания главами России, Азербайджана и Армении трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабах. Участники акций призывают премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку.
В мире , Видео , МВД
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