Обзор иноСМИ: Украина начала рейды в Карпатах против похитителей елок 

Британцы привели в ужас Японию

Портал «ИноСМИ» рассказал о панике, начавшейся в Японии из-за британской мутации коронавируса. Новый штамм стал главной новостью в местных газетах на фоне очередной волны эпидемии в самой Японии: каждые сутки в стране выявляют по четыре тысячи инфицированных, хотя еще полтора месяца назад ежедневный прирост держался на уровне 200-300 человек.

Япония запретила въезд на свою территорию всем гражданам Великобритании и живущим в стране иностранцам, за исключением японских подданных. Из-за нового штамма страдает и японский концерн Toyota Motor, остановивший работу своих британских заводов.

Без плохих новостей: как Китай отцензурировал ковид

После смерти китайского доктора Ли Вэньляня, рассказавшего о коронавирусе, китайские цензоры удвоили свои усилия, подавляя неудобные новости и подправляя историю. По данным The New York Times, китайские власти направляли секретные директивы о коронавирусе местным пропагандистам и новостным агентствам.

Газета утверждает, что чиновники приказали новостным сайтам не отправлять читателям push-уведомления о смерти Ли Вэньляна и требовали от социальных платформ постепенно убирать его имя с главных страниц. Они наводнили соцсети легионами ботов, отвлекающих внимание людей от гибели доктора. По данным NYT, всего китайские власти отправили более 3200 директив и 1800 служебных записок, пытаясь сделать так, чтобы вирус не выглядел слишком страшным.

На Украине объявили войну похитителям елок

Украинская полиция и лесная охрана начали проводить рейды в Карпатских горах, чтобы предотвратить незаконную вырубку елок, ставшую большой проблемой для региона. Об этом сообщило Гринявское лесное хозяйство на своей странице в Facebook.

Во время проведения рейда 21 декабря полицейские поймали «елочного браконьера» в Гостивецком лесничестве. На него составили административный протокол и оштрафовали. Штраф за одно незаконно срубленное дерево составляет от 510 гривен (около 1 353 рублей) до 1020 гривен (2700 рублей). В лесничестве подчеркнули, что гораздо дешевле и безопаснее покупать елки легально.

США получили оружие против России и Китая

Газета The Washington Times рассказала о новой американской артиллерийской системе дальнего действия ERCA, способной поражать цели на расстоянии в 69 километров. Последнее испытание системы недавно прошло на полигоне в Аризоне, ERCA точно поразила цель.

Пентагоне рассчитывают, что новое оружие даст США значительное преимущество на поле боя над такими противниками, как Китай и Россия. «Я не думаю, что у наших противников есть возможность поражать цели на расстоянии в 43 мили», — подчеркнул американский генерал Джон Рафферти.

Чьи интересы стоят за критикой русской вакцины

Аргентинский социолог Педро Бригер в своей статье для Rebelion раскритиковал СМИ за нападки на российскую вакцину. Холодная война закончилась, Берлинская стена пала в 1989 году, Советский Союз исчез в 1991 году, но предрассудки живы до сих пор, подчеркнул он.

По его словам, после решения латиноамериканских стран купить российский препарат СМИ начали ставить его эффективность под сомнение, «как если бы он был произведен в маленькой стране, затерянной на каком-то острове в Индийском океане». Кригер считает, что за критикой российской вакцины кроется интерес и давление со стороны лабораторий и фармацевтических компаний, которые хотят устранить крупного конкурента.