Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса 

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«24.12.2020 возвращено с подписью от президента», — говорится в сообщении о прохождении данного закона на сайте Верховной рады.

Ранее Зеленский высказал мнение , что избранный президент США Джо Байден может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

По его словам, понимание Байденом украинского менталитета и его близкие связи с Украиной пойдут на пользу.