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Москва

Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса 

RT на русском 46 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«24.12.2020 возвращено с подписью от президента», — говорится в сообщении о прохождении данного закона на сайте Верховной рады.

Ранее Зеленский высказал мнение, что избранный президент США Джо Байден может способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
По его словам, понимание Байденом украинского менталитета и его близкие связи с Украиной пойдут на пользу.
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В мире , Армия , Видео , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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