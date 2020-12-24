На акции протеста в Ереване прошли задержания

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Во время акций протеста у здания правительства Армении Ереване , участники которых требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, полицейские задержали 69 протестующих. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе полиции страны.

«В настоящий момент задержаны 69 граждан, которые участвовали в акции у здания правительства», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом до того, когда участники протестов пытались пройти через кордон полицейских, окруживший здание правительства, между ними и правоохранителями начались столкновения.