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В Ереване у здания правительства задержали 69 протестующих 

ИА Regnum и ещё 3 54 минуты назад
На акции протеста в Ереване прошли задержания
Фото: РИА Новости
Во время акций протеста у здания правительства Армении в Ереване, участники которых требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, полицейские задержали 69 протестующих. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе полиции страны.

«В настоящий момент задержаны 69 граждан, которые участвовали в акции у здания правительства», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом до того, когда участники протестов пытались пройти через кордон полицейских, окруживший здание правительства, между ними и правоохранителями начались столкновения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участников акций протеста, требующих отставки Пашиняна и заблокировавших все входы и выходы в здание правительства страны на площади Республики в Ереване, начали задерживать специальные силы армянских полицейских.
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В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Армения , Ереван
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