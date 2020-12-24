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Гейтс дал обещание на 2021-й год 

Артём Кульша 21 минуту назад
Гейтс пообещал, что 2021-й будет лучше 2020-го
Фото: ТАСС
Способность защитных масок, социального дистанцирования и других мер замедлить распространение коронавируса, а также массовая вакцинация сделают 2021 год лучше 2020-го. Об этом бизнесмен Билл Гейтс заявил в своем блоге.

«Это был разрушительный год», — констатировал он.

Предприниматель отметил, что в 2020-м в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 более 1,6 миллиона человек скончались, миллионы людей потеряли работу, более миллиарда детей пропускают решающий момент в школе, а в США произошли ужасающие убийства Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор, разрушительные лесные пожары и президентские выборы, не похожие ни на какие другие.

«Но в 2021-м будут хорошие новости», — пообещал он.

Гейтс назвал главными поводами для надежды то, что ношение масок, соблюдение социальной дистанции и другие меры могут замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а весной вакцинация от этой болезни станет достаточно массовой, чтобы иметь глобальное влияние на ситуацию по меньшей мере в богатых странах.
По его словам, число случаев заболевания и смертей от него начнет сильно снижаться, однако некоторые ограничения продолжат действовать, например, на проведение массовых публичных мероприятий.

«Я ошеломлен темпами научных достижений в 2020-м. Люди никогда не добились большего прогресса в борьбе с какой-либо болезнью за год, чем мир в этом году по COVID-19. В нормальных условиях создание вакцины может занять 10 лет. На этот раз несколько вакцин были созданы менее чем за год», — добавил бизнесмен.

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Комментарии
В мире , Билл Гейтс , Джордж Флойд
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