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Китай прекращает авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19 

RT на русском и ещё 4 37 минут назад
Китай прекратил авиасообщение с Британией из-за нового типа COVID-19
Фото: Jochen Tack globallookpress.com
Китай принял решение приостановить авиасообщение с Великобританией после обнаружения на территории королевства нового типа коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Учитывая мутацию вируса, а также его возможное влияние, Китай, приняв во внимание меры других стран, приостанавливает авиасообщение и Великобританией», — цитирует его ТАСС.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.
23 декабря в Британии заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавирусной инфекции, завезённого из Южно-Африканской Республики.
Ряд государств, включая Нидерланды, Бельгию, Германию, Францию, Ирландию, Австрию, Болгарию, Эстонию, Турцию, Швейцарию, Южную Корею и Аргентину, объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании.
Россия также с 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю.
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Комментарии
В мире , Минздрав РФ , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай , Великобритания
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