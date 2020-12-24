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Москва

В Ереване протестующие собрались у здания правительства 

РИА Новости 38 минут назад
Противники действующего премьера Армении Никола Пашиняна собрались у Дома правительства в центре Еревана, сотрудники МВД оцепили входы в здание, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
К зданию правительства продолжают подходить люди.
Усиленные наряды полиции, экипированные щитами и касками, оцепили входы в здание.
Ситуация спокойная. Люди только собираются, не провоцируют правоохранителей и не выкрикивают лозунгов.
Во вторник несколько тысяч человек собрались на главной площади Еревана с требованием отставки Пашиняна. Ближе к вечеру митингующие установили на месте проведения митинга палатки и металлические бочки, в которых развели огонь, чтобы согреться. Через день на площади прошел еще один митинг. Несколько десятков человек переночевали в палатках.
В четверг протестующие планируют заблокировать здание кабмина, чтобы сорвать заседание правительства, начало которого назначено на 10.00 мск. Один из лидеров протестов Гегам Манукян призвал начать акцию за час до этого.
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В мире , Видео , МВД , РИА Новости , Армения , Ереван
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