В Ереване протестующие собрались у здания правительства 

К зданию правительства продолжают подходить люди.

Усиленные наряды полиции, экипированные щитами и касками, оцепили входы в здание.

Ситуация спокойная. Люди только собираются, не провоцируют правоохранителей и не выкрикивают лозунгов.

Во вторник несколько тысяч человек собрались на главной площади Еревана с требованием отставки Пашиняна. Ближе к вечеру митингующие установили на месте проведения митинга палатки и металлические бочки, в которых развели огонь, чтобы согреться. Через день на площади прошел еще один митинг. Несколько десятков человек переночевали в палатках.

В четверг протестующие планируют заблокировать здание кабмина, чтобы сорвать заседание правительства, начало которого назначено на 10.00 мск. Один из лидеров протестов Гегам Манукян призвал начать акцию за час до этого.