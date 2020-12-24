10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю

В минувшую среду в Китае упал метеорит. В сейсмологическом центре в КНР сообщают, что небесное тело рухнуло недалеко от города Юйшу — в 40 километрах от населенного пункта, в безлюдной местности.

Очевидцы необычного явления публикуют в Сети видео с ослепительной вспышкой. По сведениям местных жителей, в тот момент, когда проносился метеорит, они почувствовали дрожь земли и услышали сильный шум. Яркая вспышка в небе длилась примерно 29 секунд, из-за чего российский ученый Сергей Замоздра, занимавшийся исследованием челябинского метеорита, назвал объект «шикарным суперболидом». По предварительным данным, его вес может составлять 10 тонн.