Премьер Молдавии Ион Кику уходит в отставку. Заявление об этом он сделал за несколько часов до того, как в парламенте должен был рассматриваться вотум недоверия правительству, инициированный сразу тремя оппозиционными партиями. В случае если в парламенте сформируется новое коалиционное большинство, то досрочные выборы не потребуются, однако избранный президент Майя Санду настаивает на скорейшем проведении голосования.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику 23 декабря объявил о своей отставке для проведения досрочных выборов в парламент. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с действующим президентом Игорем Додоном

«Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства», — заявил Кику.

В тот же день в парламенте должно было пройти обсуждение инициированного оппозицией вотума недоверия правительству. Однако в связи с тем, что Кику подал в отставку, заседание по этому вопросу было отменено.

Сам действующий президент пояснил в ходе брифинга, что Санду получит возможность назначить лояльное себе правительство после отставки кабинета Иона Кику и не распускать нынешний состав парламента, в котором большинство мест, хоть и неустойчивое, принадлежит партии социалистов Игоря Додона.

«Новый президент, который 24 декабря вступит в должность, должен взять на себя всю ответственность за ситуацию в стране и начать дискуссии с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства или обсудить план роспуска парламента. Хочу отметить, что мы открыты для таких дискуссий», — отметил Додон.

Ранее политик высказывал намерение возглавить партию социалистов после того, как он сложит с себя полномочия президента. Также Додон предложил Санду сформировать временное правительство после отставки кабинета Иона Кику.

«Следующее правительство может быть временным. Это может быть кабинет, сформированный на переходный период, который тоже приведет к досрочным выборам. Так мы обеспечим функциональность всех органов власти», — считает Додон.

Партия Майи Санду «Действие и солидарность» настаивает на скорейшей организации досрочных выборов, сообщил исполняющий обязанности главы партии Игорь Гросу. Сейчас, по его словам, «обсуждаются несколько сценариев, включая переходное правительство, большинство, меньшинство, дорожные карты», сказал он на пресс-конференции в Кишиневе.

Избранный президент Майя Санду не раз призывала премьера подать в отставку и провести досрочные выборы. Сейчас правительство сформировано из людей, лояльных Игорю Додону, а премьер-министром является его бывший советник. Полномочия же президента достаточно сильно ограничены конституцией, а в начале декабря депутаты урезали их еще больше.

Эти действия избранный президент назвала попыткой узурпировать власть и призвала граждан страны выйти на улицы, чтобы выразить протест.

В настоящее время расстановка сил в молдавском парламенте следующая: социалисты занимают 37 мест, следом идет «Действие и солидарность», поддерживающая Майю Санду — 15 мандатов, затем платформа «Pentru Moldova» — 15 мест, Демпартия и «Платформа Достоинства и Правды» — по 11 мест. Также в парламент входят «Про Молдова» (8 мест), Народная партия (1 место), Партия национального единства (1 место) и еще два независимых депутата.

Для получения большинства необходимо формирование коалиции, контролирующей 51 место. Альянс социалистов и демократов распался в ноябре после победы Майи Санду на выборах. Однако еще до этого коалиция потеряла большинство голосов, когда ДПМ покинули ряд депутатов.

Партия Санду «Действие и солидарность» входит в блок ACUM с «Платформой Достоинства и Правды», что дает ей 26 мандатов в парламенте, однако и этого явно недостаточно для получения большинства.

«Им ничего другого не остается сделать, кроме как уйти в отставку. Будут ли досрочные выборы — зависит от того, как пройдут переговоры о формировании коалиции. Тут все не так просто. В конце концов, Санду была премьером при президенте Додоне, почему бы им не поменяться местами? Так что и это может быть», — считает эксперт.

Действительно, в июне прошлого года правящая коалиция была сформирована между социалистами и ACUM, премьер-министром тогда стала Майя Санду. Однако уже в ноябре коалиция распалась, когда социалисты и демократы проголосовали за вотум недоверия правительству, а затем сформировали новую коалицию.

По мнению Жарихина, у социалистов и сейчас есть шансы сохранить власть, причем как путем коалиционных переговоров, так и путем досрочных выборов.

«До сих пор у них было большинства в парламенте, сейчас может произойти переформатирование, но не исключено, что они сохранят за собой коалиционное большинство. Количество проголосовавших за Додона хотя и несколько меньше, чем проголосовавших за Санду, но, тем не менее, это почти половина избирателей, поэтому в какую сторону колыхнутся их симпатии — вопрос непростой», — рассуждает эксперт.

Согласно ноябрьскому опросу ASDM, на возможных парламентских выборах социалисты могут рассчитывать на 41,5% поддержки среди молдаван, тогда как «Действие и солидарность» — лишь на 23,1%. На третьем месте в рейтинге идет партия «Шор» — 10,7%, следом — не представленная в парламенте «Наша партия», которую готовы поддержать 10,4% избирателей. Замыкает пятерку «Платформа Достоинства и Правда» с 6%.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, объявление об отставке правительства повлечет за собой негативные последствия для социалистов.

«На самом деле, рационального объяснения этому не существует. Очевидно, что ни Додон, ни Кику не в состоянии противостоять такому давлению, которое на них оказывалось. Вопрос только в том, что давление не ослабнет, а возможностей сопротивляться станет меньше. На мой взгляд, это просто политическая ошибка или попытка создать некую политическую схему, которую они почему-то считают выгодной», — поясняет эксперт.

На брифинге Игорь Додон заявил, что решение Кику подать в отставку было принято не по причине выдвинутого ему вотума недоверия некоторыми депутатами и не под давлением протестующих, а для того, чтобы запустить процедуру досрочных парламентских выборов. Однако, по словам Брутера, победить на выборах у социалистов не получится, а формировать коалицию основные политические игроки с ними не станут.