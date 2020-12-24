В Италии начался общенациональный карантин 

Жесткие ограничительные меры будут действовать до 6 января

В канун Рождества в Италии начался общенациональный локдаун. В стране закрылись магазины розничной торговли, рестораны и бары предлагают еду только навынос.

Населению запрещено передвигаться без необходимости, а также собираться группами на улицах, в том числе в новогоднюю ночь, отмечает ТАСС

Ужесточение мер будет действовать до 6 января с незначительными послаблениями 28-30 декабря и 4 января.

Ранее власти собирались открыть горнолыжные курорты 7 января, однако вероятно, что дату перенесут на конец месяца. C 7 января должна начаться кампания по массовой вакцинации населения.

Из-за пандемии рождественская служба в соборе Святого Петра во главе Папой в сочельник пройдет при минимальном числе участников и начнется на несколько часов раньше обычного. Кроме того, понтифик произнесет традиционное рождественское обращение Urbi et Orbi («Граду и миру») не с балкона собора, а из Апостольского дворца. Его обращение будет транслироваться по телевидению и в интернете.