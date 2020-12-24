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Скандальное прощание: Кличко сфотографировался с поклонницей на фоне похорон Кернеса 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса закончились двойным скандалом: неизвестные прямо во время церемонии прощания устроили неподалеку фейерверк, а мэр Киева Виталий Кличко — фотосессию с поклонницей.
Полиция считает, что фейерверк был запущен специально, и что не был совпадением. Кличко же сделал селфи с девушкой во время траурной церемонии в фойе театра оперы и балета, где проходило прощание.
Напомним, Геннадия Кернеса не стало в четверг, 17 декабря. По словам друга мэра Павла Фукса, причиной смерти стали последствия заболевания коронавирусом, давшие осложнения на работу жизненно важных органов. Последний раз Кернес был переизбран мэром в третий раз 25 октября 2020 года.
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В мире , Видео , Виталий Кличко , Геннадий Кернес , Киев , Харьков
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