Полиция считает, что фейерверк был запущен специально, и что не был совпадением. Кличко же сделал селфи с девушкой во время траурной церемонии в фойе театра оперы и балета, где проходило прощание.

Напомним, Геннадия Кернеса не стало в четверг, 17 декабря . По словам друга мэра Павла Фукса, причиной смерти стали последствия заболевания коронавирусом, давшие осложнения на работу жизненно важных органов. Последний раз Кернес был переизбран мэром в третий раз 25 октября 2020 года.