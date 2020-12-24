Бывшую «Мисс мира» насмерть сбил автобус 

Первая «Мисс мира» из Аргентины Норма Компальо погибла после того, как ее задавил автобус, передает La Nacion со ссылкой на племянницу женщины Карлу Компальо.
По данным газеты, авария произошла в Буэнос-Айресе, когда бывшая «Мисс мира» вышла из дома за покупками. Когда Компальо переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус.
Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, однако через пять дней она скончалась.
Норма Компальо стала победительницей конкурса «Мисс Мира 1960», проходивший в Лондоне. Она была первой уроженкой Аргентины, завоевавшей этот титул.