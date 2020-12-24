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Москва

Бывшую «Мисс мира» насмерть сбил автобус 

Газета.Ru 1 час назад
Бывшую «Мисс мира» насмерть сбил автобус
Фото: Twitter
Первая «Мисс мира» из Аргентины Норма Компальо погибла после того, как ее задавил автобус, передает La Nacion со ссылкой на племянницу женщины Карлу Компальо.
По данным газеты, авария произошла в Буэнос-Айресе, когда бывшая «Мисс мира» вышла из дома за покупками. Когда Компальо переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус.
Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, однако через пять дней она скончалась.
Норма Компальо стала победительницей конкурса «Мисс Мира 1960», проходивший в Лондоне. Она была первой уроженкой Аргентины, завоевавшей этот титул.
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