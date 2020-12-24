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Москва

Аксенов заявил об исчезновении Украины как государства 

Павел Тиунов 1 час назад
Украины больше не существует в «её постсоветских границах», заявил «Парламентской газете» глава Крыма Сергей Аксенов. Он призвал украинских политиков не радоваться водной блокаде полуострова и отметил, что за несколько лет Москва сделала для Крыма больше, чем Киев за десятилетия.
Журналист издания Александр Мащенко в беседе с Аксеновым затронул тему проблем с водой на полуострове. Он отметил, что в Киеве обрадовались засухе 2020 года в Крыму, поскольку выросла эффективность водной блокады. По его словам, у украинцев не получилось заморить крымчан голодом во время продовольственной блокады, холодом — во время энергетической. Сегодня все надежды Киева связаны с попытками заморить жителей полуострова жаждой, подчеркнул журналист.
На Украине намерены узаконить водную блокаду Крыма
Глава Крыма заявил, что в Киеве «зря радуются», потому что справиться с водной блокадой властям вполне по силам, по аналогии с решением транспортной, продовольственной, энергетической и дипломатической проблем. На полуострове с момента его присоединения к России было сделано больше, чем за предыдущие 23 года, когда он входил в состав Украины, добавил Аксенов.

«За шесть с половиной лет в российском Крыму было сделано больше, чем во всей Украине за почти тридцать лет её независимости», — подчеркнул он.

По его словам, положение в Украине сегодня оставляет желать лучшего: страна находится в процессе распада. В доказательство тому Аксенов заявил об уничтожении украинской промышленности и демографической катастрофе.

«Украины в её постсоветских границах больше не существует», — констатировал глава Крыма.

Ранее, как сообщал «Рамблер», министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал условие отмены водной блокады Крыма. По его словам, ограничения будут сняты только после того, как полуостров будет деоккупирован или международные гуманитарные организации признают возникновение там гуманитарной катастрофы.
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В мире , Видео , Сергей Аксенов , Алексей Резников , Парламентская газета
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