Журналист издания Александр Мащенко в беседе с Аксеновым затронул тему проблем с водой на полуострове. Он отметил, что в Киеве обрадовались засухе 2020 года в Крыму, поскольку выросла эффективность водной блокады. По его словам, у украинцев не получилось заморить крымчан голодом во время продовольственной блокады, холодом — во время энергетической. Сегодня все надежды Киева связаны с попытками заморить жителей полуострова жаждой, подчеркнул журналист.

Глава Крыма заявил, что в Киеве «зря радуются», потому что справиться с водной блокадой властям вполне по силам, по аналогии с решением транспортной, продовольственной, энергетической и дипломатической проблем. На полуострове с момента его присоединения к России было сделано больше, чем за предыдущие 23 года, когда он входил в состав Украины, добавил Аксенов.

«За шесть с половиной лет в российском Крыму было сделано больше, чем во всей Украине за почти тридцать лет её независимости», — подчеркнул он.

По его словам, положение в Украине сегодня оставляет желать лучшего: страна находится в процессе распада. В доказательство тому Аксенов заявил об уничтожении украинской промышленности и демографической катастрофе.

«Украины в её постсоветских границах больше не существует», — констатировал глава Крыма.