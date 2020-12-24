После закрытия Лондона из обнаружения нового штамма коронавирусной инфекции на территории Великобритании наблюдался транспортный коллапс. Грузовики, застрявшие в пути, были оставлены на трассе Лондон–Дувр. Франция закрыла границу после обнаружения мутации коронавируса. 48-часовой запрет на движение по туннелю начался в воскресенье. На путь через Ла-Манш приходится половина торговли Британии с ЕС. Прекращение движения наносит ущерб экономике. Более 85% застрявших фур принадлежит перевозчикам из ЕС. Водители боятся не вернуться домой до начала Рождества. Местные жители опасаются дефицита товаров. В ночь на 23 декабря Франция частично открыла границу. Одно из условий для её пересечения — наличие отрицательного теста на COVID-19.
Транспортный коллапс в Британии попал на видео
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