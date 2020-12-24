В Израиле вводят ограничения на дни рождественских праздников 

«23 декабря министерская комиссия по коронавирусу утвердила особые условия на дни рождественских праздников, которые будут действовать с 17:00 24 декабря до 20:00 25 декабря, с 17:00 6 января до 20:00 7 января и с 17:00 18 января до 20:00 19 января», — приводит РИА Новости сообщение.