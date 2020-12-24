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Новый вариант коронавируса зафиксировали в Нигерии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Нигерии
Фото: РИА Новости
Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе (АС) сообщил о появлении, предположительно, нового варианта COVID-19 в Нигерии, его изучение продолжится.
Глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг сообщил, что вариант коронавируса, наблюдаемый в Нигерии — «это пока основано на ограниченном объеме данных — имеет мутацию 501», передает РИА «Новости».

«Похоже, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Но повторюсь, это основано на двух или трех генетических последовательностях. Нам нужно расширить его изучение в Нигерии», — добавил он.

Агентство The Associated Press, которое ознакомилось с исследованием этих случаев, отмечает, что новый вариант коронавируса был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун.
Как говорится в документе, пока нет доказательств того, что этот вид коронавируса распространяется так же быстро, как вариант, выявленный в Великобритании.
Напомним, в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля.
В связи с этим правительство страны ввело более жесткие ограничения. Так, с 26 декабря там расширят действие ограничительных мер на большее число регионов на юго-востоке Англии.
О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.
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Комментарии
В мире , Мэтт Хэнкок , Associated Press , РИА Новости , Сингапур , Великобритания
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