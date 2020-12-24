Новый штамм коронавируса зафиксировали в Нигерии

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе (АС) сообщил о появлении, предположительно, нового варианта COVID-19 в Нигерии , его изучение продолжится.

Глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг сообщил, что вариант коронавируса, наблюдаемый в Нигерии — «это пока основано на ограниченном объеме данных — имеет мутацию 501», передает РИА «Новости»

«Похоже, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Но повторюсь, это основано на двух или трех генетических последовательностях. Нам нужно расширить его изучение в Нигерии», — добавил он.

Агентство The Associated Press, которое ознакомилось с исследованием этих случаев, отмечает, что новый вариант коронавируса был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун.

Как говорится в документе, пока нет доказательств того, что этот вид коронавируса распространяется так же быстро, как вариант, выявленный в Великобритании.

Напомним, в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

В связи с этим правительство страны ввело более жесткие ограничения. Так, с 26 декабря там расширят действие ограничительных мер на большее число регионов на юго-востоке Англии.