Трамп пригрозил Ирану после обстрелов

"Наше посольство в Багдаде в воскресенье подверглось ракетному обстрелу. Три ракеты упали. Угадайте, откуда они были: Иран, — отметил Трамп, сопроводив запись снимком трех неопознанных снарядов. — Теперь мы слышим звуки новых атак против американцев в Ираке. Мой дружеский совет Ирану: если кто-то из американских граждан погибнет, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте".