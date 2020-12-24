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Трамп пригрозил Ирану ответом в случае гибели американцев при обстрелах в Ираке 

ТАСС 56 минут назад
Трамп пригрозил Ирану после обстрелов
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп возложил вину на Иран за ракетные обстрелы в Ираке и пригрозил привлечь Тегеран к ответственности в случае гибели при них американских граждан. Соответствующая запись опубликована в среду в Twitter главы Белого дома.

"Наше посольство в Багдаде в воскресенье подверглось ракетному обстрелу. Три ракеты упали. Угадайте, откуда они были: Иран, — отметил Трамп, сопроводив запись снимком трех неопознанных снарядов. — Теперь мы слышим звуки новых атак против американцев в Ираке. Мой дружеский совет Ирану: если кто-то из американских граждан погибнет, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте".

В конце прошлой недели район "зеленой зоны" Багдада подвергся ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, не менее трех ракет упали в этом районе иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, в том числе посольство США. Сотрудники американского диппредставительства в результате инцидента не пострадали, однако зданию посольства был нанесен небольшой ущерб. Госсекретарь Майкл Помпео возложил ответственность за произошедшее на "поддерживаемые Ираном вооруженные формирования". В МИД Ирана эти обвинения американской стороны отвергли.
"Зеленая зона" — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , МИД , Багдад , Ирак , Иран , США , Тегеран
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