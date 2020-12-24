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В конгрессе США рассказали о «коррупционной схеме» Трампа 

Газета.Ru и ещё 10 18 минут назад
В конгрессе США рассказали о «коррупционной схеме» Трампа
Фото: EPA
Помилование действующим президентом США Дональдом Трампом экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта "завершило коррупционную схему", считает председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса страны Адам Шифф. Об этом Шифф заявил на своей странице в Twitter.
По словам конгрессмена, во время расследования дела о "вмешательстве" России в президентские выборы в США 2016 года адвокат Трампа заявил о помиловании Манафорта.
"Манафорт отказался от сотрудничества с прокуратурой, солгал, был осужден Помилование Трампа завершает коррупционную схему", — написал Шифф.
Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп помиловал экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна, осужденных в рамках расследования "вмешательства" России в выборы в 2016 году.
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В мире , Пол Манафорт , Адам Шифф , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , Багдад , Ирак , США
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