В конгрессе США рассказали о «коррупционной схеме» Трампа 

По словам конгрессмена, во время расследования дела о "вмешательстве" России в президентские выборы в США 2016 года адвокат Трампа заявил о помиловании Манафорта.

"Манафорт отказался от сотрудничества с прокуратурой , солгал, был осужден Помилование Трампа завершает коррупционную схему", — написал Шифф.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп помиловал экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна, осужденных в рамках расследования "вмешательства" России в выборы в 2016 году.