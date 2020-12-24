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Москва

США подготовили санкции против России из-за Навального, но не ввели их 

Деловая газета «Взгляд» 4 минуты назад
США подготовили санкции против РФ из-за Навального, но не ввели их
Фото: ТАСС
Вашингтон не ввел санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, так как президент США Дональд Трамп не стал обвинять Россию, пишут американские СМИ.
По информации CNN, официальные лица США «подготовили возможные санкции», но для того, чтобы их ввести, требовалось согласие Трампа. Однако глава американского государства, как заявляет CNN, «не обвинил россиян в отравлении Навального», передает ТАСС.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России, но информацию скрывают как власти Германии, где он сейчас находится, так и сами участники этой истории. Президент России Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию, если получит свидетельства применения «Новичка». Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции против России. Москва ввела ответные санкции. При этом врачи берлинской клиники Charitе опубликовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального, в котором признали, что жизнь ему спасли медики в Омске.
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Дональд Трамп , Владимир Путин , ЕС , CNN , ИТАР-ТАСС , Германия , Москва , США , Великобритания
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