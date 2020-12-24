— Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Администрация признает важность законопроекта для нашей национальной безопасности. К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики. Это подарок Китаю и России, — говорится в документе, передает ТАСС.

Трамп раскритиковал проект за отсутствие пункта об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Другой причиной блокирования документа стали положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы), и избавлении от любой другой символики рабовладельческого Юга.

Также президента США не устраивают пункты, которые относятся к ограничениям сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и Германии.