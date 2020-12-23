Трамп наложил вето на оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп , как и обещал, наложил вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет, сообщил Белый дом.

"Я возвращаю резолюцию… К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", — говорится в заявлении Трампа, адресованном Палате представителей конгресса США.

Президент назвал одобренный ранее конгрессом бюджет "подарком" России и Китаю.

Ранее Трамп предупреждал, что наложит вето на одобренный ранее конгрессом 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то, что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето.

Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.