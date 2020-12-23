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NYT: советники Трампа обеспокоены тем, что он почти отстранился от руководства страной 

ТАСС 2 часа назад
Трамп отстранился от руководства страной
Фото: Reuters
Советники действующего американского лидера Дональда Трампа озабочены тем, что он почти все внимание уделяет не государственным делам, а разработке планов отменить итоги выборов президента, на которых победу одержал Джозеф Байден. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The New York Times.
По ее сведениям, Трамп "почти полностью отстранился от руководства страной, даже несмотря на то, что среди американцев с рекордной скоростью распространяется коронавирус". Он также "почти не играл никакой роли в переговорах относительно законопроекта о стимулирующих мерах". Как утверждает издание, эти сведения получены от "десятков действующих и бывших сотрудников администрации, республиканцев, союзников президента". Согласно этим данным, "его [Трампа] беспорядочное поведение, отрешенность от его обязанностей вызывает беспокойство даже у самых лояльных советников".
Как констатируется в материале, "большинство советников Трампа считают, что он к 20 января покинет Белый дом". Согласно оценке газеты, "трудно понять, как далеко он [Трамп] зайдет в попытках отменить итоги выборов, откажется ли покинуть Белый дом или примет ряд односторонних решений в политической сфере в последние недели" пребывания у власти.

"Действующие советники рассказали о том, что ежедневно предпринимаются попытки удержать Трампа от импульсивных действий и от того, чтобы он слушал тех, кто говорит ему то, что он хочет услышать", — говорится в материале. Американский лидер якобы "прислушивается к республиканцам, настаивающим на том, что вице-президент Майкл Пенс мог бы помочь повлиять на выборы в ходе обычно являющейся рутинной процедуры ратификации итогов голосования в следующем месяце, хотя на самом деле это невозможно".

По сведениям газеты, Трамп "жаловался союзникам на то, что Пенс <…> должен был активнее его защищать". "Он также рассержен тем, что [лидер республиканского большинства в Сенате Митч] Макконнелл признал победу Байдена на выборах", — отмечается в материале.
Итоги выборов в США Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.
Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Администрация США , New York Times , Нью-Йорк , США
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