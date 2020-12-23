Власти Львова показали видео с картой Украины без Крыма

Горсовет Львова опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих каналов на Youtube, их удалили на следующий день после публикации и начали переделывать, передает издание Zaxid.net.

"На одном из официальных YouTube-каналов Львовский горсовет опубликовал четыре видео с картой Украины без Крыма. Ролики изготовила общественная организация "Родители в действии" как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове. Видео опубликовали во вторник, 22 декабря, но уже на следующее утро их удалили, пообещав переделать из-за эпизода с картой", — пишет издание.

Первым на эти видео обратил внимание львовский политический обозреватель Дмитрий Посыпанко. После публикации Посыпанко все видео удалили и с канала горсовета, и с канала "Родителей в действии". Председатель ООО "Родители в действии", экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила изданию, что видео переделывают, поскольку сначала "не обратили внимания" на карту без Крыма.

"Проект делали родители, пластуны (члены скаутской организации "Пласт" — ред.) на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Без злых намерений все пропустили. Спасибо Дмитрию Посыпанко, что обратил внимание. Менее чем за сутки публичности ролика мы его уже заменили. Просим прощения за такую опечатку. Крым — это Украина!" — цитирует издание Гвоздович.

В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, объяснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.

"Эта техническая ошибка в кратчайшие сроки будет исправлена реализаторами проекта. Надеемся, обновленные видео станут полезными для молодых людей, поскольку их суть направлена на построение молодого гражданского общества", — указано в официальном комментарии отдела партнерства, направленном изданию.