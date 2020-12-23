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Москва

Politico: работники администрации Трампа получили указание, когда им покидать Белый дом 

ТАСС 1 час назад
Работники администрации Трампа получили указание покинуть Белый дом
Фото: Reuters
Сотрудники в администрации действующего президента США Дональда Трампа получили в начале этой недели письмо от Отдела по вопросам менеджмента Белого дома, в котором содержались инструкции о том, как и когда им следует покинуть здание. Как сообщает газета Politico, на следующий день им, однако, прислали опровержение предыдущего уведомления.
Согласно первому письму, с которым ознакомилось издание, работникам следует "начинать отъезд" на неделе с 4 января. В нем сказано, что в ближайшие дни сотрудники получат "исчерпывающий [обходной] лист" и указание "забрать вещи с рабочего места". Кроме того, необходимо "очистить свои холодильник и микроволновую печь" и вернуть канцелярские принадлежности. Отдельно отмечается, что после того, как помещения будут освобождены, в Белом доме проведут дезинфекцию.
В то же время Politico ознакомилась с другим уведомлением, разосланным Отделом по вопросам менеджмента уже в среду, в котором получивших предыдущее письмо сотрудников "просят игнорировать" его. В нем указано, что "обновленная информация будет предоставлена в ближайшие дни".
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , США
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