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Пока вы не уснули: ЦБ спрогнозировал снижение ценности доллара 

Елена Прошина 38 минут назад
Пока вы не уснули: ЦБ спрогнозировал снижение ценности доллара
Фото: РИА Новости
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В мире , Татьяна Голикова , Алексей Навальный , Николай Азаров , Алексей Заботкин , Минздрав РФ , Boeing , Госдума , Центральный банк России , НАТО , ИА REGNUM , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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