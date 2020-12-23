Пока вы не уснули: ЦБ спрогнозировал снижение ценности доллара 

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НАТО построит военно-морские базы на Украине

НАТО построит военно-морские базы на Украине. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем телеграме.

Российский МС-21 стал главной целью санкций США

США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing — российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком — 2», цель у новых санкций конкретная.

Китай запретил ввоз российской рыбы

Китай временно запретил ввоз российской рыбы из-за угрозы коронавируса. Последним портом, который принимал продукцию из РФ, был Далянь, но теперь выгрузка остановлена и там.

ЦБ спрогнозировал сокращение использования доллара из-за санкций США

Санкционная политика США подрывает ценность доллара как надежного средства сбережения и оплаты. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин , передает ТАСС.

Госдума приняла закон о всероссийской реновации

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла резонансный закон о реновации в России, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

МРОТ в 2021 году впервые превысит прожиточный минимум в России

В 2021 году минимальный размер оплаты труда впервые в истории России превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Об этом, как ТАСС, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова

Минздрав остановил набор добровольцев для испытания «Спутника V»

Минздрав России принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе министерства.

Украинские власти проигнорировали похороны Кернеса

Власти Украины проигнорировали похороны мэра Харькова, передает «Страна. ua». Первые лица государства не приедут на прощание с ним.

Историю болезни Навального опубликовали в медицинском журнале

В медицинском журнале Lancet опубликован развёрнутый отчёт о клиническом случае Алексея Навального. В статье вновь о веществе из группы «Новичок».

В Москве нашли тело журналиста Бударагина

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В Москве найдено тело журналиста Михаила Бударагина, Telegram-канал «МК: срочные новости». Перед смертью он писал жене о том, что за ним гонятся бандиты.