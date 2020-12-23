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Москва

СМИ сообщили о согласовании сделки Евросоюза и Великобритании по Brexit 

News.ru 23 минуты назад
Евросоюз и Великобритания согласовали сделку по Brexit
Фото: Reuters
Великобритания и Евросоюз договорились по торговой сделке в рамках соглашения по Brexit. Об этом сообщил корреспондент телеканала Sky News Джо Пайк.

Источник на Даунинг-стрит: сделка достигнута, — сообщил журналист на своей странице в Twitter.

Через несколько минут Пайк процитировал другие слова источника о том, что переговоры всё ещё продолжаются.
Великобритания официально вышла из Европейского союза 1 февраля. Однако старый формат экономических отношений сохраняется на время действия переходного периода — до конца текущего года.
Участники переговоров допускают риск срыва сделки Лондона с Евросоюзом. В связи с этим в британском правительстве потребовали от поставщиков лекарств, медицинских устройств и вакцин создать запасы, рассчитанные на срок не менее шести недель. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что лично будет решать вопросы с перебоями в поставках продуктов питания и лекарств.
Жизнь после Brexit: в Великобритании запасаются едой и лекарствами
NEWS.ru ранее писал, что на дорогах британского графства Кент, ведущих в сторону Франции, образовались многокилометровые пробки. Причина такого столпотворения в том, что Великобритания вскоре окончательно выйдет из состава ЕС и для неё перестанут действовать привилегии, которыми пользуются остальные члены сообщества.
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Комментарии 2
В мире , Борис Джонсон , ЕС , Лондон , Великобритания
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