Джонсон объявил о достижении сделки по Brexit

Великобритания достигла соглашения с Еврсоюзом о будущих отношениях и свободной торговле после Brexit. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил в четверг у себя в Twitter

"Сделка достигнута", — написал глава правительства Великобритании, приложив к записи фотографию, на которой он запечатлен с поднятым вверх большим пальцем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о партнерстве после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из сообщества.

"Соглашение достигнуто, — заявила она. — Это позволит избежать прерывания ключевых связей [между Великобританией и ЕС]. Оно позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства".

Ранее об этом сообщили агентства Bloomberg, Reuters и PA со ссылкой на представителей британского правительства.

"Сделка достигнута. Мы вернули себе контроль над нашими финансами, границами, законами, правилами торговли и водами, — заявил источник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10. — Это потрясающая новость для семей и предприятий из всех уголков Соединенного Королевства. Мы заключили первое в истории соглашение о торговле с ЕС, основанное на принципе отсутствия тарифов и квот".

По словам источника Reuters, Лондон добился того, что Европейский суд не будет иметь власти при разрешении споров, которые в будущем могут возникнуть у Великобритании и Евросоюза. Для британской стороны, которая заявляла, что после Brexit она вернет себе суверенитет в полной мере, это было принципиальным моментом.

Затянувшийся Brexit

Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись о 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, который завершается 31 декабря и продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле, а в противном случае — вернуться к осуществлению торговли по правилам ВТО с применением квот, тарифов и осуществлением таможенных проверок.

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно $900 млрд Если соглашение, в котором оговорены новые нормы, так и не удалось бы заключить, то стороны были бы вынуждены с 1 января вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. По оценкам экспертов, в этом случае Великобританию в ближайшие несколько лет ждало бы снижение ВВП на 2% в год и повышение уровня безработицы до 8%.