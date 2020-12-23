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США ввели санкции в отношении нескольких организаций и официальных лиц Белоруссии 

ТАСС и ещё 6 22 минуты назад
США ввели санкции против белорусских силовиков
Фото: Reuters
Власти США в среду ввели санкции против первого заместителя главы белорусского МВД Геннадия Казакевича, минского ОМОНа, спецподразделения КГБ "Альфа", Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета.
Как утверждается в распространенном пресс-релизе Минфина, санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к "мошенничеству на президентских выборах" в Белоруссии и "последовавшему насильственному подавлению мирных протестов".
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В мире , МВД , Минфин , США
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