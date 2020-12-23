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Москва

В Армении задержали лидера оппозиции по подозрению в угрозах Пашиняну 

РИА Новости 2 часа назад
Лидер оппозиции Армении задержан из-за угроз Пашиняну
Фото: Reuters
Следственный комитет Армении задержал в среду лидера оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна из-за его высказываний, в которых правоохранители усмотрели угрозы в адрес премьера страны Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе СК.
Ранее в ведомстве заявили, что "по факту призывов к насилию со стороны Исагуляна", содержащихся в видеоматериале в Youtube, возбуждено уголовное дело.

"Исагулян задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание и пропаганда насилия", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета. Максимальная санкция по этой статье предусматривает год лишения свободы.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , СКР
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