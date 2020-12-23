Лидер оппозиции Армении задержан из-за угроз Пашиняну

"Исагулян задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание и пропаганда насилия", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета. Максимальная санкция по этой статье предусматривает год лишения свободы.