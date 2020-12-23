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Рупор оставят без аудитории. Байден получит от Трампа президентский «Твиттер», но не его подписчиков 

Российская Газета и ещё 1 5 часов назад
Байден будет с нуля набирать подписчиков в Twitter
Фото: Reuters
Команда избранного президента США Джозефа Байдена принимает дела от уходящей администрации и в том числе унаследует официальную учетную запись президента США в "Твиттере". Но подписавшихся на нее десятков миллионов пользователей Байдену не видать — ему придется набирать аудиторию для своего электронного рупора с чистого листа, хотя Трамп четыре года назад получил от Барака Обамы эту страницу вместе с 14 миллионами подписчиков.
Трамп больше пользуется личной страничкой в "Твиттере", где у него более 88 миллионов подписчиков, чем официальной президентской (@POTUS, аббревиатура от "президент Соединенных Штатов"). Тем не менее у последней 33 миллиона пользователей. "Обнуление" коснется и дюжины других официальных аккаунтов, включая вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS), президентского пресс-секретаря (@PressSec) и Белого дома (@WhiteHouse).
Причем это не мелкое прощальное пакостничество со стороны команды Трампа — такое решение приняли в самом "Твиттере", информировав о нем команду Байдена. В его штабе рассказали, что соцсеть разошлет уведомления тем, кто подписан на личные страницы Байдена и его избранного вице-президента Камалу Харрис, с предложением подписаться и на их официальные аккаунты.
А вот в "Фейсбуке" решили иначе: команда Байдена унаследует не только официальные учетные записи, но и всех их подписчиков.
Практика передачи официальных электронных ресурсов от одной администрации к другой относительно нова, а потому не всегда есть устоявшиеся правила. Самым древним ресурсом такого рода является официальный сайт Белого дома, созданный администрацией Билла Клинтона в 1994 году. Когда Белый дом меняет хозяина, сайт фактически целиком обновляется под видение новой администрации, а структура и наполнение предыдущей администрации помещаются в электронный архив.
Примерно такую же практику взяли на вооружение и социальные сети. До этого президентские аккаунты "Твиттера" меняли хозяина всего один раз, когда переходили от Обамы к Трампу. Содержание аккаунта тогда обновилось целиком. Для всех записей, сделанных администрацией Обамы, "Твиттер" создал специальный архивный аккаунт @POTUS44, а @POTUS перешел к команде Трампа пустым. Но страница сохранила все 14 миллионов подписчиков, причем, как пишет американская пресса, сделано это было по запросу команды Обамы.
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Комментарии
В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Билл Клинтон , Администрация США
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