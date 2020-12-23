Домашний тиран застрелил трех жандармов во Франции. Об этом сообщает BFMTV.

Вскоре после полуночи в коммуне Амбер в департаменте Пюи-де-Дом два жандарма были предупреждены об акте насилия со стороны 48-летнего мужчины в отношении собственной жены. Когда те попытались приблизиться к его дому, он открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.

Один из жандармов был тяжело ранен в бедро и госпитализирован, второй скончался на месте. Вскоре туда прибыло еще некоторое количество правоохранителей. Тогда преступник поджег свой дом и вновь открыл огонь. Еще двое жандармов скончались в результате огнестрельных ранений.

В настоящее время на месте происшествия находятся по меньшей мере семь служащих антитеррористического подразделения жандармерии, Группы вмешательства, а также пожарные. По информации BFMTV, преступник известен сотрудникам правоохранительных органов из-за ряда случаев домашнего насилия.