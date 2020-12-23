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Москва

ЧП во Франции: рецидивист расстрелял трех жандармов 

Артём Кульша 36 минут назад
Домашний тиран застрелил трех жандармов во Франции. Об этом сообщает BFMTV.
Вскоре после полуночи в коммуне Амбер в департаменте Пюи-де-Дом два жандарма были предупреждены об акте насилия со стороны 48-летнего мужчины в отношении собственной жены. Когда те попытались приблизиться к его дому, он открыл по ним огонь из огнестрельного оружия.
Один из жандармов был тяжело ранен в бедро и госпитализирован, второй скончался на месте. Вскоре туда прибыло еще некоторое количество правоохранителей. Тогда преступник поджег свой дом и вновь открыл огонь. Еще двое жандармов скончались в результате огнестрельных ранений.
В настоящее время на месте происшествия находятся по меньшей мере семь служащих антитеррористического подразделения жандармерии, Группы вмешательства, а также пожарные. По информации BFMTV, преступник известен сотрудникам правоохранительных органов из-за ряда случаев домашнего насилия.
В октябре, как сообщал «Рамблер», родившийся в Москве и получивший статус беженца во Франции чеченец обезглавил в пригороде Парижа учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. В ходе церемонии прощания с Пати президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция будет защищать свободу и не откажется от карикатур. После этого в стране началась волна насилия.
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В мире , Видео , Эмманюэль Макрон , МВД
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